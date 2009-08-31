1 вересня КС поновлює розгляд справ

Конституційний Суд України після повернення суддів з відпусток з 1 вересня поновлює розгляд справ за конституційними поданнями і зверненнями у режимі пленарних засідань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з порядком денним, 1 вересня планується розпочати розгляд справи у формі письмових слухань за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції положень пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (суддя-доповідач Василь БРИНЦЕВ).

Цього ж дня суд планує продовжити в закритому режимі розгляд справи за конституційним поданням Президента України щодо конституційності Закону «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні слідчі комісії Верховної Ради України (суддя-доповідач Петро ТКАЧУК).