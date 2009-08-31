Литвин хоче прискорити розгляд усіх зареєстрованих змін до Конституції

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН просить парламент пришвидшити розгляд усіх зареєстрованих законопроектів про внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням він звернувся сьогодні під час Погоджувальної ради.

В.ЛИТВИН нагадав, що у парламенті зареєстровано декілька відповідних законопроектів, і їх варто було б розглянути для того, щоб направити для висновку до Конституційного Суду. Спікер зауважив, що це можна було б зробити завтра під час пленарного засідання або ж наступного пленарного тижня.

«Це було би правильне рішення, і ми б виконали технічне завдання і направили законопроекти до Конституційного Суду», - сказав В.ЛИТВИН.