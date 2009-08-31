Литвин хоче прискорити розгляд усіх зареєстрованих змін до Конституції
13:06, 31 серпня 2009Право
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Заява на Погоджувальній раді
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН просить парламент пришвидшити розгляд усіх зареєстрованих законопроектів про внесення змін до Конституції України.
Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням він звернувся сьогодні під час Погоджувальної ради.
В.ЛИТВИН нагадав, що у парламенті зареєстровано декілька відповідних законопроектів, і їх варто було б розглянути для того, щоб направити для висновку до Конституційного Суду. Спікер зауважив, що це можна було б зробити завтра під час пленарного засідання або ж наступного пленарного тижня.
«Це було би правильне рішення, і ми б виконали технічне завдання і направили законопроекти до Конституційного Суду», - сказав В.ЛИТВИН.
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