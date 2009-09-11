Міліція оголосила в розшук екс-депутата Одеської міськради Маркова

10 вересня Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області оголосило в державний розшук та завело відповідну розшукову справу стосовно колишнього депутата Одеської міської ради Ігоря МАРКОВА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як нагадали правоохоронці, ще 2 вересня 2007 року в Одесі представники однієї з політичних партій проводили санкціонований пікет з приводу встановлення в місті пам’ятника Катерині ІІ. Під час цього заходу І.МАРКОВ спільно з іншими невстановленими особами намагався зірвати пікет та влаштував бійку. Внаслідок цього інциденту кільком учасникам пікету було нанесено тілесні ушкодження.

У зв’язку з цим прокурором Одеської області стосовно І.МАРКОВА було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Злісне хуліганство», що передбачає позбавлення волі до чотирьох років.

Згодом, зазначили в ДГЗ, за рішенням Генеральної прокуратури цю кримінальну справу для проведення досудового слідства було направлено до Слідчого управління УМВС України в Миколаївській області. Для проведення процесуальних дій, наголосили в МВС, І.МАРКОВУ неодноразово надсилалися повістки про виклик до слідчого. Однак підозрюваний ці виклики ігнорував, стверджують правоохоронці.

Зокрема, нагадали в ДГЗ, до слідчого він мав прибути і вчора, 10 вересня, проте не зробив цього без поважних на те причин, адже за місцем проживання та в лікарні Одеської області, де, як стверджував адвокат, І.МАРКОВ перебував на стаціонарному лікуванні, депутата не було.

Зважаючи на це, слідчий виніс постанову про оголошення І.МАРКОВА в державний розшук. Водночас отримано дозвіл суду на затримання І.МАРКОВА та доставлення його до суду під вартою.

Наразі здійснюються оперативно-розшукові заходи щодо з’ясування місця перебування підозрюваного, зокрема перевіряються готелі, вокзали, лікувальні заклади.

Також УМВС України в Миколаївській області направлено відповідний запит до Державної прикордонної служби з метою встановлення факту перетину І.МАРКОВИМ державного кордону. За оперативною інформацією, отриманою обласним Управлінням МВС, І.МАРКОВ не перетинав кордон України, поінформували в Департаменті зв`язків з громадськістю.

Як повідомляв УНІАН, вчора поінформоване джерело в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України повідомило агентству, що І.МАРКОВ близько години ночі 10 вересня перетнув пішки лінію державного кордону на українсько-молдавському контрольно-пропускному пункті «Удобне».