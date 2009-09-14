Губернатор звинувачує Луценка у покриванні зловживань

Голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ звинувачує міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у покриванні зловживань в обласному управлінні міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЧИЖМАРЬ заявив сьогодні на прес-конференції.

Ю.ЧИЖМАРЬ стверджує, що працівник Міністерства внутрішніх справ запропонував йому зустрітися разом з начальниками ГУ МВС України в Тернопільській області, обласного управління СБУ, керівництвом прокуратури та міністром, щоб розв’язати протистояння, яке триває між керівником обладміністрації та управлінням обласної міліції.

“Я тоді зателефонував міністру і той підтвердив, що метою зустрічі є вийти на “нульовий процес”, щоб припинити взаємні звинувачення. З мого боку – щодо кримінальних справ, порушених за зловживання у правоохоронних органах, з їхнього – щодо автомобіля, який я використовую у службових цілях. Але це є корупція, коли правоохоронні органи збираються разом з головою суду і міністром, і думають, як вийти на нульовий процес”, – обурився Ю.ЧИЖМАРЬ.

За словами губернатора, тому він відмовився від запропонованої зустрічі.

“Після цього з’явилася у підконтрольній МВС програмі на каналі ICTV спотворена інформація по кримінальній справі щодо автомобіля, який я лише використовую, і по якому списувалося пальне, після чого ми ініціювали порушення кримінальної справи. Зрозуміло, що це просто цькування. А тому я вважаю, що міністр ЛУЦЕНКО покриває безкарність в органах МВС”, – заявив Ю.ЧИЖМАРЬ.

При цьому він додав, що обласне управління міліції не виконує рішення судів, зокрема, не надає слідству необхідні документи по кримінальних справах, які порушені за фактами зловживань у МРЕВ при проведенні технічного огляду автомобілів. Також Ю.ЧИЖМАРЬ стверджує, що працівники міліції чинять тиск на працівників СБУ.

Голова Тернопільської ОДА заявив, що повторно звернувся до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням навести правопорядок в області.

“На початку серпня я вже звертався до неї і лишав усі документи, але жодного реагування не відчув. Ті комісії, які приїхали, – вони поїхали дуже тихо, навіть не заїхавши в облдержадміністрацію, тому я вважаю їх необ’єктивними”, – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2009 року співробітники обласної ДАІ в багажнику службового автомобіля марки “Мерседес Бенц”, яким користується Ю.ЧИЖМАРЬ, знайшли декілька номерних знаків, які належали іншим автомобілям. На це авто не було відповідних реєстраційних документів, у водія вилучено фальшивий талон про проходження техогляду. УМВС в Тернопільській області за цими фактами розслідувало кримінальну справу за ст. 358 ч. 1 і 3 (використання підроблених документів) Кримінального кодексу України, яку вже передано до суду.

В ході розслідування справи було виявлено несанкціоноване втручання в електронні блоки автомобіля “Мерседеса”, що вплинуло на різницю між показниками спідометра та фактичним пробігом, яка становила майже 66 тис км. Відтак за фактом привласнення працівниками облдержадміністрації державного майна на суму майже 70 тис грн. прокуратура порушила кримінальну справу за статтею 191 ч. 3 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

На початку серпня Ю.ЧИЖМАРЬ заявив про численні порушення у роботі МРЕВ при проведенні технічного огляду автомобілів і просив прокуратуру перевірити діяльність обласного управління Державтоінспекції.

За даними губернатора, МРЕВ використовували посередницькі структури при проведенні техогляду авто, й громадяни змушені були сплачувати за цю послугу значно більше коштів, ніж встановлено державою.

Пізніше Ю.ЧИЖМАРЬ повідомив, що в області порушено декілька кримінальних справ за фактами зловживань в районних МРЕВ.