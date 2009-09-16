У Криму затримали члена банди «Башмаки»
Звинувачується в убивствах і бандитизмі
Міліція затримала Дмитра ФОМІНА на прізвисько «Фокс» - учасника організованого злочинного угруповання «Башмаки», котре активно діяло на кримському півострові наприкінці 1990-х років.
«У процесі проведення оперативно-розшукових заходів затриманий активний учасник ОЗУ «Башмаки» - Дмитро ФОМІН, 1970 року народження, відомий у кримінальних колах на прізвисько «Фокс», - йдеться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби міліції, текст якого переданий УНІАН.
Він звинувачується в скоєнні навмисних убивств і бандитизмі.
За даними МВС, суд виніс постанову про взяття Д.ФОМІНА під варту.
Нагадаємо, в 1990-х роках ряд ОЗУ, серед яких найбільшими були «Сейлем» і «Башмаки», вели переділ сфер впливу на кримському півострові.