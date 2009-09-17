КС визнав неконституційним призначення керівників НТКУ та НРКУ Президентом України за поданням ВР

Конституційний Суд визнав неконституційним призначення керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України Президентом України за поданням Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення КС оприлюднив сьогодні на своєму засіданні.

Раніше 52 народні депутати оскаржили положення закону «Про телебачення і радіомовлення», якими встановлювалось, що керівники НТКУ та НРКУ призначаються і звільняються з посад Президентом за поданням Верховної Ради; кандидатури на посади керівників визначають і вносять до ВР громадські ради НТКУ та НРКУ; пропозиції про звільнення з посад керівників з відповідним обґрунтуванням готують і вносять до ВР громадські ради НТКУ та НРКУ.

У своєму рішенні Конституційний Суд зазначив, що в Конституції України закріплено виключний перелік посадовців у призначенні та звільненні яких безпосередньо беруть участь Президент та Верховна Рада, що свідчить про неможливість розширення на законодавчому рівні цього переліку.

За рішенням КС, участь глави держави та органу законодавчої влади у процедурі призначення на посади та звільнення з посад керівників НТКУ та НРКУ Конституцією не передбачено.

Виходячи з цього, суд визнав такими, що не відповідають Конституції оскаржувані положення закону про телебачення і радіомовлення.

Також КС рекомендував Верховній Раді України в законодавчому порядку врегулювати питання про порядок формування персонального складу громадських рад НТКУ та НРКУ.