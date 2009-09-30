На Київщині мисливець застрелив пенсіонера

У Фастівському районі Київської області мисливець через необережне поводження зі зброєю застрелив 70-річного пенсіонера, який збирав качани на кукурудзяному полі.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Київській області, пенсіонера з вогнепальним пораненням у паху знайшли посеред поля родичі.

Як встановили співробітники міліції, постріл було здійснено з мисливського карабіну «ЗАУЕР-202», що належить 35-річному жителю Житомирської області. В подальшому з’ясувалося, що чоловік за збігом обставин приїхав у той же час і на те саме місце, де перебував пенсіонер, перевірити та пристріляти свою рушницю. Він встановив у полі мішень на відстані 400 метрів та кілька разів вистрілив. Про смертельне поранення людини мисливець навіть не здогадувався, склав рушницю і поїхав на автомобілі додому.

Наразі співробітники фастівської міліції порушили кримінальну справу за статтею 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Подібний злочин карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Чоловікові обрано міру запобіжного заходу - підписка про невиїзд.