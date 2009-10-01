АЕК «Київенерго» хоче бути залученою до судової справи

АЕК «Київенерго» надала роз’яснення щодо необхідності залучення її до судової справи щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомляє прес-служба компанії, участь “Київенерго” в судових засіданнях, на яких розглядаються питання щодо тарифів на тепло в м. Києві, усталена практика акціонерної компанії, оскільки прийняті рішення безпосередньо зачіпають її права та інтереси як виробника і постачальника теплової енергії і, відповідно, її споживачів.

“Київенерго” у своїй роботі керується встановленими тарифами на тепло, довкола яких розгорілася суперечка. Тому компанія не може стояти осторонь і дозволити маніпуляторам від політики вирішувати долю опалювального сезону в столиці”, - зазначається в повідомленні прес-служби підприємства.

Ще одна причина участі “Київенерго” у судовому засіданні, яка називається компанією, це прагнення до встановлення в місті грамотної та справедливої тарифної політики на теплову енергію “замість політичних спекуляцій на цій темі”.

“У ситуації, коли КМДА галопуючими темпами накопичує борги перед “Київенерго” і при цьому заявляє, що сама розрахуватися не в змозі, абсолютно зрозуміло, що єдино вірним рішенням є встановлення економічно обґрунтованих тарифів”, - зазначають в компанії і при цьому підкреслюють, що затрати “Київенерго” на виробництво теплової енергії не є таємницею, вони багаторазово перевіряються різними органами і офіційно затверджуються, зокрема, Державною інспекцією з цін.

“Київенерго” зацікавлена в тому, щоб всі питання, пов`язані з тарифами на тепло, розглядалися у судах об`єктивно, тому в цьому судовому розгляді компанія буде брати участь як третя сторона і для ухвалення справедливого рішення відкрито надасть всю необхідну інформацію”, - заявляють у компанії.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Шевченківському районному суді відбулося перше засідання, на якому по суті розглядалася справа за позовом лідера однойменної фракції в Київраді Віталія КЛИЧКА до Київської міської державної адміністрації про скасування розпоряджень щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

В Блоці Кличка заявляють, що розпорядження КМДА від, підписані в.о. голови КМДА Анатолієм ГОЛУБЧЕНКО, є незаконними.

На засіданні АЕК «Київенерго» озвучила прохання залучити її до справи в якості третьої особи.

Наступне засідання суду призначено на 8 жовтня.