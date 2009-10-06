Кіровоградська міліція видворить за межі України 9 нелегалів

За результатами проведення оперативно-профілактичних операцій «Готель» і «Гуртожиток» в Кіровоградській області правоохоронці видворять за межі України 9 нелегальних мігрантів, з них двох – у примусовому порядку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків УМВС в області.

Стосовно одного іноземця, який порушив правила перебування в Україні, прийнято рішення про скорочення терміну перебування у державі.

Всього працівниками міліції регіону здійснено 3 тисячі перевірок об`єктів можливого перебування нелегальних мігрантів, у тому числі майже 1,4 тис. приватних адрес, більш як 1,5 тис. одиниць автотранспорту та пасажирських поїздів, 39 гуртожитків, 19 готелів, 14 вокзалів та 53 перевірки ринків.

Співробітниками ОВС Кіровоградщини виявлено та задокументовано 394 порушення паспортно-візових правил. До адміністративної відповідальності за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства притягнуто 99 осіб. Також складено 28 адмінпротоколів стосовно громадян України, які надавали послуги або сприяли незаконному перебуванню іноземців у країні.