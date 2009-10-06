ВР завтра проведе слухання щодо закону про безпеку дорожнього руху

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтверджує попереднє запрошення взяти участь у висвітленні комітетських слухань з порядком денним ”Про практику застосування та стан виконання закону України № 586 ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”, які відбудуться 7 жовтня 2009 року о 15:00 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 5 (конференц-зал).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, під час заходу, серед іншого, демонструватимуться приклади застосування покарання у вигляді громадських робіт в різних регіонах України, а також дискутуватимуться проблемні питання застосування технічних засобів фіксації порушень правил дорожнього руху (зокрема, типу «Візир»).

Вхід до приміщень Верховної Ради України відбуватиметься за адресами: вул. Грушевського 5 (1 під`їзд) та вул. Грушевського 18/2 (9 під`їзд). З собою треба мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Зареєструватись або повідомити про свою участь можна сьогодні до 18.00 за тел.: 255-35-09, 255-35-06, 255-38-31 факс: 255-33-24, e-mail: bohdaniuk@rada.gov.ua; gatseliuk@rada.gov.ua.