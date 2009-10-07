Завтра, 8 жовтня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 6 жовтня Рішення у справі за конституційним поданням Київської обласної ради щодо офіційного тлумачення положень статті 9 Закону „Про правовий режим території‚ що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи“.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Положеннями статті 9 зазначеного закону встановлено‚ що управління зоною безумовного (обов’язкового) відселення до повного відселення жителів з населених пунктів‚ віднесених до цієї зони‚ та управління зоною гарантованого добровільного відселення здійснюється відповідними обласними радами.

Автор клопотання обґрунтовує практичну необхідність в офіційній інтерпретації зазначених положень тим‚ що в законі, як і в інших нормативно-правових актах України, не розкривається зміст поняття „управління зоною безумовного (обов’язкового) відселення“. Це‚ на думку автора подання‚ не дає йому можливості розв’язувати окремі питання управління зоною безумовного (обов’язкового) відселення (зокрема‚ присвоювати адреси об’єктам нерухомості та давати дозвіл на отримання свідоцтв про право власності)‚ що виникли в процесі здійснення управління цією зоною.

Суддя-доповідач у справі – Анатолій ГОЛОВІН.

Початок о 10.00.

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