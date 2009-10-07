Тимошенко доручила перевірити облгази та теплокомуненерго

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Контрольно-ревізійному управлінню (КРУ) перевірити роботу облгазів та підприємств теплокомуненерго через їх борги за природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на засіданні уряду.

«Просто сором й ганьба, що саме приватні облгази заборгували сьогодні до 5 млрд. грн. Я хочу, щоб все ж таки й силові структури звернули увагу на такі обставини й щоб перевірили, куди діваються гроші, які з людей збирають, а люди платять 100%, а потім ці гроші не перераховуються до НАК «Нафтогазу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр також доручила передати матеріали перевірок до Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури. «Я відчуваю, що вони не просто ухиляються від відкриття розподільчих рахунків в державних банках. Ухиляються, тому що вони продовжують використовувати гроші не за призначенням. І я хотіла б, що у Міністерство внутрішніх справ також були направлені всі необхідні матеріали. Прошу також звернутися до Генеральної прокуратури – організувати перевірку, куди гроші діваються з облгазів і теплокомуненерго, коли збираються 100% з населення, з усіх платників за газ, а потім ці гроші не доходять до НАК «Нафтогазу», - додала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні на облгази та підприємства теплокомуненерго можна вплинути тільки через силові структури. «Все інше сьогодні, на жаль, не спрацьовує. Уряд прийняв рішення, що тільки через розподільчий рахунок може відбуватися розрахунок за природний газ в теплокомуненерго і в облгазах. Але враховуючи, що після конституційної реформи в країні в принципі не має системної влади, то ігноруються постанови», - зазначила глава уряду.

«Криза посилюється ще й спеціальним саботажем, який ми бачимо сьогодні на всіх рівнях. Облгази, теплокомуненерго і місцеві органи, які частково знаходяться під патронатом Партії регіонів, просто саботують нормальне життя країни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, на сьогодні загальна заборгованість, з урахуванням попередніх років, підприємств теплокомуненерго перед «Нафтогазом України» становить 4,137 млрд. грн. З цієї суми, за його словами, 700 млн. грн. - це пеня і штрафи.

І.ДІДЕНКО також зазначив, що з 3,5 млрд. грн. боргів, що залишилися, на 1,2 млрд. грн., за домовленістю з Ощадбанком, дано гарантії держави.