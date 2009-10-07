Президента запитав КС щодо входження депутатів до ВРЮ

Сьогодні, 7 жовтня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України положення другого речення частини третьої статті 19 Закону «Про Вищу раду юстиції» стосовно можливості входження до складу Вищої ради юстиції народних депутатів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.