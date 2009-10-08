Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає юристів бути елітою нації в розбудові українського державництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 7 жовтня під час урочистостей в Секретаріаті Президента з нагоди Дня юриста.

«Ви - еліта нації, найскладніше завдання сьогодні, як розбудувати засадничі речі, які роблять Україну державницькою», - сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши при цьому, що саме еліта має нести відповідальність. «Еліта – це небайдужа доля до цієї країни», - додав він.

Разом з тим Президент наголосив у своєму вступному слові, що сьогодні важко дати очевидну однозначну відповідь на запитання, чи вдалося Україні за 18 років незалежності розбудувати ті засади, на яких утворюється державність.

За його словами, є непростим кроком перехід української нації від міждержавницької до державницької. А тому, переконаний В.ЮЩЕНКО, «є тільки одна дорога, коли ми можемо виграти державу - це демократія».

При цьому глава держави підкреслив, що в цьому питанні потрібен пріоритет права, без якого Україна не відбудеться і не зможе повернутися «додому – у Європу».

Як зазначив Президент, також важливим є усвідомлення того, що йдеться не лише про правові відносини у суспільстві.

Разом з тим він закликав присутніх у залі не судити суворо існуючу систему, оскільки дуже часто 18 років не вистачає для повного формування держави.

У той же час Президент зауважив, що для такої розбудови необхідно мати зрозумілу систему кроків. А тому «велике слово юристу ще належить висловити», в тому числі щодо ефективного формування владних засад в державі, «щоб ми не ставали свідками закулісних домовленостей”, зокрема, в парламенті.

Виходячи з викладеного, В.ЮЩЕНКО закликав юристів бути відданими своїй місії, бути відданими демократії, і бути відданими патріотами своєї нації, і тоді «ми отримаємо ті перемоги, без яких не може бути існування держави».