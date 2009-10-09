Держмитслужба України підписала договори з Вірменією та Росією

Державна митна служба України підписала договори про співпрацю в митній справі з Вірменією та Російською Федерацією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, документи були підписані головою Держмитслужби Анатолієм МАКАРЕНКОМ в Казані (РФ), де проходила Рада керівників митних служб держав-учасниць СНД.

Двосторонній міжвідомчий договір з митною адміністрацією Вірменії регулює питання обміну митною статистичною інформацією. Його реалізація дозволить оперативно співставляти дані експортних та імпортних декларацій по одній і тій самій зовнішньоекономічній операції і цим самим унеможливити спроби мінімізувати податкове навантаження або іншим чином порушити митне законодавство двох країн.

Договір з митною адміністрацією Російської Федерації передбачає співробітництво в галузі проведення досліджень товарів при їх митному контролі та оформленні.

Голови митних адміністрацій країн-членів СНД під час роботи Ради обговорили також низку питань, які стосуються конкретних аспектів митної взаємодії. Зокрема, йшлося про інвентаризацію міжнародно-правової бази СНД у митній сфері, інформаційний обмін, підготовку кадрів для митних служб, порядок взаємодії при зіставленні даних митної статистики взаємної торгівлі та результати діяльності робочої групи з питань удосконалення методики та технології проведення статистичних співставлень.