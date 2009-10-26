Підприємці Києва заявляють про незаконні перевірки з боку правоохоронних органів і вимагають від міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА негайно звільнити керівництво Солом’янського районного відділення міліції.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили приватні підприємці Юрій БЕЗУГЛИЙ і Сергій ПОНОМАРЬОВ.

Зокрема Ю.БЕЗУГЛИЙ, який є виконавчим директором автомийки «Люкс» на вулиці Механізаторів, розповів, що 29 серпня цього року представники правоохоронних органів Солом’янського району прибули на його приватне підприємство і вимагали його закриття для проведення перевірки. Співробітники міліції посилалися на заяву, яка надійшла в органи, що мийка працює нелегально, без документів. Ю.БЕЗУГЛИЙ вважає, що співробітники міліції діяли 29 жовтня незаконно, без відповідних документів. За його словами, в документах на перевірку, які були пред`явлені співробітниками Солом’янського РВВС, зазначалося підприємство ТОВ «Автомийка «Люкс», тоді як його мийка - ПП «БЕЗУГЛИЙ». Крім того, для здійснення перевірки прийшли п’ятеро представників РВВС, а направлення було виписане на трьох.

Як розповів Ю.БЕЗУГЛИЙ, правоохоронці заявили, що потрібно закривати мийку і все опечатувати, посилаючись на заяву, яка надійшла в органи, що мийка працює нелегально.

«Перед тим два місяці нас перевіряла прокуратура. Показали всі документи, є всі дозволи екологів, санепідстанції. Все у нас є. Коли подивилися ці документи, сказали, що все одно опечатують мийку», - сказав Ю.БЕЗУГЛИЙ.

Підприємець переконаний, що ця перевірка була «на замовлення» з метою припинити його підприємницьку діяльність.

Виходячи з конфліктної ситуації, що склалася, він викликав на мийку адвоката. У свою чергу представники міліції на допомогу собі викликали членів керівництва районного управління і озброєних людей, розповів підприємець.

«25 чоловік зібралося на цю мийку. Це УБОПники, ППСники. Я думаю, на нарадах стільки людей не збирається, як у нас зібралося», - відзначив Ю.БЕЗУГЛИЙ.

За його інформацією, перевірка того дня тривала більш як 4,5 години.

За фактом події підприємці звернулися до Генеральної прокуратури, МВС і СБУ. Але як повідомив Ю.БЕЗУГЛИЙ, у відповідях наголошувалося, що в діях міліції немає жодних порушень, і що працівники Солом’янського району працювали в рамках закону.

Після прес-конференції начальник Департаменту з питань зв`язків із ЗМІ столичного ГУ МВС Володимир ПОЛІЩУК в інтерв`ю журналістам відзначив, що дана ситуація неоднозначна. Він заявив, що перевірка, проведена управлінням внутрішньої безпеки, не встановила жодних порушень з боку співробітників Солом’янського райуправління.

«Але ще є контролюючий орган. Усі ці матеріали направлено в Солом’янську прокуратуру, яка ретельно вивчить це питання і відповість на запити підприємців і поставить останню крапку в цій справі», - наголосив В.ПОЛІЩУК.

За його словами, у МВС є заява, що на автомийці проводиться незаконна підприємницька діяльність, порушуються екологічні норми. Представники правоохоронних органів на підставі цього прибули провести перевірку.

При цьому В.ПОЛІЩУК вважає незрозумілою поведінку керівництва автомийки, яке почало чинити опір проведенню перевірки і, більше того, почало викликати своїх знайомих підприємців і організовувати свою «групу підтримки».