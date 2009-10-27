Обстріляли автомобіль гендиректора телекомпанії «Приват ТБ Дніпро»
10:53, 27 жовтня 2009Право
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Міліція підозрює “хуліганство”
Вчора о 20.30 у Дніпропетровську невідомий обстріляв автомобіль телекомпанії «Приват ТБ Дніпро» Кирила ДАНИЛОВА.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.
К.ДАНИЛОВ виходив з приміщення телекомпанії після роботи і сідав до автомобіля. За кермом авто був один із журналістів компанії. У цей момент автомобіль обстріляв чоловік, який проходив поряд.
Попередньо встановлено, що постріли були здійснені зі зброї травматичної дії. К.ДАНИЛОВ та журналіст не постраждали.
Міліція порушила кримінальну справу за статтею “хуліганство”.
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