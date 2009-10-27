Міліція затримала «кримінального авторитета»

Співробітники міліції затримали підозрюваного у вбивстві 27-річного Сергія ЛІСИЧЕНКА, скоєного вчора близько 16.30 на розі вулиць Лейтенанта Шмідта і Пантелеймонської обласного центру.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в області, «сильним ударом ножа злочинець пробив гортань загиблому, а іншому постраждалому завдав поранення в область ключиці. Лікарям міськлікарні №9 вдалося врятувати йому життя».

За фактом убивства, уточнив керівник ЦГЗ Володимир ШАБЛІЄНКО, «порушено кримінальну справу за ознаками ст.115 Кримінального кодексу України (убивство). Зараз затриманий Георгій надає свідчення слідчому».

За його версією, до вбивства й поранення громадян спричинила раптова сварка з приводу придбаної картки для поповнення рахунку мобільного телефону. Кинджал став аргументом миттєвого «розбирання» з продавцями карток.

Згідно з джерелом УНІАН у правоохоронних органах, убивство одного громадянина і поранення іншого вчинив один з кримінальних авторитетів Одеси Георгій С., відомий у кримінальних колах за прізвиськом «Стоян».

У ЦГЗ облУВС відмовилися від будь-яких коментарів з цього приводу.