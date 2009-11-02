Урядова комісія боротиметься із завищеними цінами на ліки

Уряд створить координаційну комісію для попередження зловживань при ціноутворенні на ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на нараді з керівниками підприємств – виробників медичного обладнання та власниками аптечних мереж.

«Координаційна комісія включатиме представників податкової адміністрації, Антимонопольного комітету, Державної інспекції з контролю за цінами і Державної інспекції з контролю за якістю ліків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, до роботи координаційної комісії залучатимуться представників громадських організацій, які будуть «дороговказом, де шукати зловживання».

Прем’єр-міністр доручила Антимонопольному комітету, податковій адміністрації, Державній інспекції з контролю за цінами і Державній інспекції з контролю за якістю ліків розібратися з ціноутворенням на ліки детально.

«Я звертаюсь до вас, як до останній інстанції. Або ви розберетеся з ціноутворенням досконально, а не поверхнево, або тоді, я вважаю, що ви не виконуєте просто своєї прямої функції», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також порадила контролюючим органам звільняти своїх інспекторів у разі не виявлення очевидних порушень.

«Мені не потрібні такі перевіряючі, які хабар в зуби взяли і пішли додому відпочивати, а люди споживають лікарські засоби по завищеним цінам. А якщо ви не зможете з вашими інспекторами розібратися і перевірити якість їх роботи, тоді у мене претензії будуть вже до вас», - наголосила глава уряду, звертаючись до представників контролюючих органів.

Ю.ТИМОШЕНКО піддала різкій критиці встановлені Міністерством економіки фіксовані ціни на мінімальний пакет медичних засобів.

«Такої беззубої політики і такого формального підходу я в житті ніколи не бачила, як були затверджені індикативні ціни на ліки. Я вважаю, що це ви собі зганьбили нашу роботу з індикативними цінами», - вважає глава уряду.