Урядова комісія боротиметься із завищеними цінами на ліки
Громадян просять стати «дороговказом»
Уряд створить координаційну комісію для попередження зловживань при ціноутворенні на ліки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на нараді з керівниками підприємств – виробників медичного обладнання та власниками аптечних мереж.
«Координаційна комісія включатиме представників податкової адміністрації, Антимонопольного комітету, Державної інспекції з контролю за цінами і Державної інспекції з контролю за якістю ліків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, до роботи координаційної комісії залучатимуться представників громадських організацій, які будуть «дороговказом, де шукати зловживання».
Прем’єр-міністр доручила Антимонопольному комітету, податковій адміністрації, Державній інспекції з контролю за цінами і Державній інспекції з контролю за якістю ліків розібратися з ціноутворенням на ліки детально.
«Я звертаюсь до вас, як до останній інстанції. Або ви розберетеся з ціноутворенням досконально, а не поверхнево, або тоді, я вважаю, що ви не виконуєте просто своєї прямої функції», - підкреслила вона.
Ю.ТИМОШЕНКО також порадила контролюючим органам звільняти своїх інспекторів у разі не виявлення очевидних порушень.
«Мені не потрібні такі перевіряючі, які хабар в зуби взяли і пішли додому відпочивати, а люди споживають лікарські засоби по завищеним цінам. А якщо ви не зможете з вашими інспекторами розібратися і перевірити якість їх роботи, тоді у мене претензії будуть вже до вас», - наголосила глава уряду, звертаючись до представників контролюючих органів.
Ю.ТИМОШЕНКО піддала різкій критиці встановлені Міністерством економіки фіксовані ціни на мінімальний пакет медичних засобів.
«Такої беззубої політики і такого формального підходу я в житті ніколи не бачила, як були затверджені індикативні ціни на ліки. Я вважаю, що це ви собі зганьбили нашу роботу з індикативними цінами», - вважає глава уряду.