КС визнав неконституційними окремі положення постанови Кабміну, що дозволяє направляти благодійні внески на виплату зарплат

Конституційний Суд України визнав неконституційними окремі положення постанови Кабінету міністрів №368 від 14 квітня 2009 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222». Зокрема, не відповідає Конституції норма, згідно з якою благодійні (добровільні) внески і пожертвування від юридичних і фізичних осіб можуть направлятися на виплату зарплати працівникам державних установ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення КС ухвалив 28 жовтня за конституційним поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА про відповідність Конституції України (конституційність) окремих положень постанови Кабміну №368 від 14 квітня 2009 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222».

Рішення КС оприлюднив сьогодні, 3 листопада.

У рішенні КС зазначається, що суд керувався законом «Про благодійність і благодійні організації», зокрема тим, що уряд не може допускати змін, доповнень або розширення його змісту.

Аналіз наведених у цьому законі визначень «благодійність», «благодійна діяльність», «спонсорство», «меценатство» і змісту основних напрямів благодійності свідчить, що цілі такої діяльності відрізняються від основ регулювання оплати праці, і жодним чином не відносяться до виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ і закладів, що є зобов`язанням держави. У законі не передбачена можливість використовувати благодійні пожертви на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ.

КС дійшов висновку, що Кабмін даною постановою перевищив свої повноваження і втрутився у законодавчі повноваження Верховної Ради, що суперечить Конституції. Надавши керівникам бюджетних організацій, закладів право направляти благодійні внески і пожертви на виплату заробітної плати працівникам, Кабмін не тільки допустив обмеження права благодійника вільно розпоряджатися своїм майном, але і, по суті, змінив правовий режим власності (використання пожертв і благодійних внесків), що згідно з Конституцією може бути встановлено виключно законами України.

Положення постанови Кабміну №368 від 14 квітня 2009 року «Про внесення змін до постанови Кабміну від 4 серпня 2000 р. №1222» визнані неконституційними і втрачають силу від дня ухвалення Конституційним Судом даного рішення.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою №368 від 14 квітня 2009 року дозволив направляти добровільні благодійні внески і пожертви від юридичних і фізичних осіб на виплату заробітних плат працівникам бюджетних установ і учбових закладів освіти, охорони здоров`я, соціального захисту, культури, науки, спорту і фізичного виховання.

На початку травня ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень даної постанови Кабінету Міністрів. Одночасно В.ЮЩЕНКО направив до Конституційного Суду подання з приводу цієї постанови уряду.