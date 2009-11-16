Затримано злочинну групу, яка викрадала людей з метою викупу

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали чотирьох учасників організованої злочинної групи, які у Києві займались розбійними нападами, вимаганнями, збутом наркотиків та захопленням заручників з метою отримання викупу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, організував та очолив злочинну групу приватний підприємець, який хотів позбавитись конкурентів у своєму бізнесі. Для цього він залучив трьох осіб (усі раніше судимі за тяжкі злочини), які з метою усунення конкуренції та отримання викупу скоїли викрадення двох громадян Німеччини – чоловіка та жінки. За їхнє звільнення зловмисники вимагали 50 тисяч євро. Після отримання частини коштів - 7 тисяч євро - заручників було звільнено за умовою, що інша частина грошей буде отримана в найближчі терміни.

Однак, внаслідок активних дій оперативників ГУБОЗ, всі учасники групи викрадачів були затримані у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України, йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків за місцем помешкання затриманих правоохоронці вилучили ювелірні вироби із золота, зокрема, золоті сережки потерпілої німки, понад 1 кг марихуани та інші речові докази.

Слідчим управлінням ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Проводяться заходи щодо встановлення причетності учасників ОЗГ до скоєння інших злочинів.