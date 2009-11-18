ГПУ звинувачують у злочині: справу на Луценка досі не завели

Генеральну прокуратура України затягує розгляд позовної заяви Олени ПОЛЮХОВИЧ до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА у зв’язку з розголошенням таємниці всиновлення.

Про це йдеться у зверненні народного депутата України Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА до заступника генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, текст якого передано УНІАН.

Як йдеться у зверненні, 22 жовтня п. р. О.ПОЛЮХОВИЧ звернулася до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА із заявою про злочин, вчинений міністром внутрішніх справ України. Мати двох постраждалих від насильства дітей вимагає порушити проти міністра кримінальну справу за розголошення таємниці всиновлення. Депутат зазначає, що копію заяви того ж дня О.ПОЛЮХОВИЧ відправила йому.

Як зазначає Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, згідно з чинним законодавством, ГПУ мала протягом трьох днів прийняти рішення щодо порушення або відмови у порушенні кримінальної справи щодо міністра Ю.ЛУЦЕНКА. У випадку, якщо заява вимагає додаткової перевірки, термін її розгляду може бути продовжений до десяти днів.

З дня подачі заяви О.ПОЛЮХОВИЧ минуло більше як двадцять днів, а Генпрокуратура не має права не приймати рішення по заяві матері потерпілих дітей.

У своєму зверненні народний депутат стверджує, що вчинені міністром дії з розголошення таємниці були очевидні, оскільки він заявив про це на прес-конференції 14 жовтня 2009 року перед десятками ЗМІ.

Звертаючись до В.ПШОНКИ, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО звинувачує його у зволіканні та каже, що таке затягування з розглядом заяви - це посадовий злочин (зловживання владою та посадовим становищем). Народний депутат вимагає всебічного розслідування деталей справи і, за результатами досудового слідства, прийняти рішення про притягнення Ю.ЛУЦЕНКА до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

Керівництво “Артеку”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають ніякого відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що у скандалі фігурують три народних депутати.

Водночас, 14 жовтня, міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей.

Він повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і було затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, з’ясовано, що батько цих дітей розлучився з дружиною, однак вона інколи дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.