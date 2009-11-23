Редактор газети “Скандальний Житомир” заявляє про побиття депутатом

Головний редактор газети ”Скандальний Житомир” Олексій ВАСИЛЕВИЧ заявляє, що міліція намагається “зам’яти” справу про його побиття народним депутатом від БЮТ Олегом ЧЕРПІЦЬКИМ.

Про це О.ВАСИЛЕВИЧ сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

О.ВАСИЛЕВИЧ повідомив, що 28 жовтня близько 18.00 О.ЧЕРПІЦЬКИЙ побив його на автостоянці біля супермаркету ”Вопак”.

За словами журналіста, народний депутат підійшов і ”почав погрожувати фізичною розправою та вбивством за матеріали й розслідування, які я писав про нього та місцевий БЮТ, потім схопив і вдарив в обличчя... Депутат був у нетверезому стані”.

О.ВАСИЛЕВИЧ повідомив, що після інциденту житомирська міліція надала йому охорону.

Водночас він висловив невдоволення тим, як правоохоронні органи проводять розслідування справи за його заявою.

”Розслідування проводиться неефективно, міліція намагається максимально “зам’яти” справу”, - заявив О.ВАСИЛЕВИЧ. При цьому він зауважив, що спочатку міліція намагалася ”не вилучати і не помічати докази”. Зокрема, за словами журналіста, слідчі не вилучили відеозаписи з супермаркету, поблизу якого виник конфлікт, фото автомобіля депутата, які зробив з мобільного телефону потерпілий на місці пригоди, не провела опитування свідків тощо.

Разом з тим О.ВАСИЛЕВИЧ сподівається, що справа, розслідування якої наразі перебуває на контролі прокуратури Житомирської області, буде доведена до кінця.