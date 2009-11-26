КС завтра оприлюднить рішення щодо конституційності регламенту ВР та закону про діяльність ВР
Автор клопотання наголошує, що при прийнятті закону було порушено процедуру ухвалення та набрання ним чинності, передбачену частиною четвертою статті 94 Конституції України...
Завтра, 27 листопада, Конституційний Суд України оприлюднить Рішення у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності (конституційності) Закону „Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України“ від 4 вересня 2008 року та Регламенту Верховної Ради від 19 вересня 2008 року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.
Автор клопотання наголошує, що при прийнятті закону було порушено процедуру ухвалення та набрання ним чинності, передбачену частиною четвертою статті 94 Конституції України, а саме: діючий голова ВР, не підписавши закон для офіційного оприлюднення, опублікував його за підписом попереднього голови ВР.
Президент зазначає, що закон містить тільки бланкетну норму, яка відсилає до інших джерел права і не створює належної правової бази для роботи парламенту, як це закріплено в Конституції України. За своїм змістом стаття 1 закону передбачає можливість визначити організацію і порядок діяльності парламенту підзаконним актом – Регламентом. Сам же Регламент не прийнято як закон за встановленою Конституцією України процедурою розгляду, ухвалення законів і набрання ними чинності. Автор клопотання констатує, що Регламент унормовує організацію і порядок діяльності Верховної Ради України, а тому має прийматися виключно як закон України і за визначеною статтями 84, 93, 94 Конституції України процедурою його розгляду, ухвалення і набрання ним чинності.
Суддя-доповідач у справі – Марія МАРКУШ.
Початок - о 10.00. Після оприлюднення планується прес-конференція
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