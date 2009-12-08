Умови тендеру на поставки новорічних подарунків виконати неможливо?

Національний комітет із захисту підприємництва стверджує, що виконати умови тендеру на поставки новорічних подарунків неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам співкоординатор комітету Сергій КОЛОМІЄЦЬ під час проведення під будівлею уряду акції протесту підприємців проти жорстких умов тендеру.

За його словами, тендер на поставки новорічних подарунків щорічно проводить Фонд державного соціального страхування з тимчасової втраті працездатності.

С.КОЛОМІЄЦЬ також зазначив, що кондитери – учасники тендеру вже не раз піднімали питання про те, що виконати умови тендеру практично неможливо. Цього року перша інформація про умови проведення тендеру на поставки новорічних подарунків з`явилася лише у першій декаді листопада.

Як уточнив С.КОЛОМІЄЦЬ, за один день кондитерська фабрика з великими виробничими потужностями може розфасувати не більш як 50 тисяч новорічних подарунків. На розфасовку 4,5 млн. подарунків, які планується виготовити до новорічних свят, знадобиться 90 днів, на виробництво упаковки з емблемою фонду – 2 тижні, на друкування новорічних листівок від імені фонду – близько 10 робочих днів. При цьому тендерна документація регламентує вимоги до новорічного подарунка: укомплектованість певними видами кондитерських виробів, упаковка з емблемою фонду і листівка від його імені усередині подарунка, а також гарантія від виробника, що дані подарунки не надійдуть у роздрібний продаж, якщо вони не будуть реалізовані.

«Умови тендеру передбачають оригінальний склад подарунка, щоб кожна компанія була готова виготовити шоколадного Діда Мороза, вафлі, батончики, драже і тому подібне.», – сказав С.КОЛОМІЄЦЬ.

До 10 грудня подарунки мають надійти у відділення фонду в західних областях, а до 15 грудня – в усі регіони України. Таким чином, з моменту оголошення тендеру до кінцевого терміну виконання всіх його умов виробники мають один місяць.

У той же час, на думку представника комітету, для виконання поставлених умов необхідно хоча б три місяці. Таким чином, свідомо поставлене завдання, виконати яке неможливо.

За словами С.КОЛОМІЙЦЯ, з року в рік у таких тендерах перемагає одна компанія, проте її назву він не повідомив.

Представник Міністерства праці і соціальної політики, яка вийшла до учасників акції, поки відмовилася коментувати ситуацію до повного її з`ясування.