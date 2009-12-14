КС оцінить постанови уряду про залучення іноземних кредитів

11 грудня до Конституційного Суду України надійшло подання Президента України щодо конституційності двох постанов уряду про залучення іноземних кредитів під державні гарантії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, подання стосується пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 постанови Кабінету міністрів «Питання залучення державним українським об’єднанням «Політехмед» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту щодо закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги з метою посилення соціальної захищеності громадян України» від 26 листопада 2009 року № 1256; пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 постанови Кабінету міністрів «Питання залучення у 2009 році під державну гарантію іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо закупівлі засобів реабілітації (автомобілів) для забезпечення інвалідів з метою посилення соціальної захищеності громадян України» від 26 листопада 2009 року № 1270.

Згідно з Регламентом КС, конституційне подання передано на вивчення у секретаріат суду.