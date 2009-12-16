У Києві затримано «злодія в законі» «Рамаза Кутаїського»

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з УБОЗ ГУМВС в м. Києві затримали впливового «злодія в законі», відомого у кримінальних колах як «Рамаз Кутаїський», уродженця міста Багдад Республіки Грузія.

Також із “Намазом” був затриманий його помічник, який забезпечував «таємний спосіб» життя «злодія в законі», зокрема, домовлявся про зустрічі, підбирав місця мешкання, контролював діяльність підпорядкованих злочинних груп, повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

На території України «Рамаз Кутаїський» намагався активно впливати на криміногенну ситуацію. Він разом з іншими кримінальними авторитетами брав участь у “злодійських збіговиськах”, створив злочинні групи, які спеціалізувалися на майнових та автомобільних крадіжках.

У 2008 році «Рамаз Кутаїський» вів активний «злодійський» спосіб життя на території Росії - був «смотрящим» по Ростовській області. У березні цього року його затримали працівники УБОЗ РФ і депортували до Грузії через Україну, але туди він не долетів: втік з літака в Україні і перебував у Києві.

“Рамаз” разом зі своїм поплічником затриманий за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ст.185 (крадіжка), ст.309 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ст.358 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.