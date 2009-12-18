ВР зацікавилася злочинами, скоєними екс-президентами

Верховна Рада України направила депутатський запит Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо зволікання впродовж багатьох років у завершенні досудового слідства у справах про злочини, скоєні президентами України та іншими державними діячами.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запит був сьогодні оголошений головуючим на засіданні парламенту першим заступником голови ВР Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Зокрема, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО вказує, що відбувається затягування керівниками Генеральної прокуратури України розслідування резонансних справ про злочини, вчинені президентами України Леонідом КРАВЧУКОМ та Леонідом КУЧМОЮ, іншими державними діячами та не розкриття вбивств осіб, які були співучасниками або свідками цих злочині, про що неодноразово повідомлялося в пресі.