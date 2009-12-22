Інтернет партія закликає зняти законопроект про податок на Інтернет

Інтернет партія України закликає прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО посприяти зняттю з розгляду Верховною Радою законопроекту про введення податку на Інтернет. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив глава партії Дмитро ГОЛУБОВ.

Він нагадав, що 3 липня народний депутат Сергій ТЕРЬОХІН (фракція БЮТ) зареєстрував у ВР законопроект про введення з 1 січня 2010 року 1%-го мита на обсяг переданої в мережі інформації. Законопроект передбачав також введення аналогічного мита на послуги кабельного телебачення.

За словами Д.ГОЛУБОВА, Інтернет партія України зібрала близько 15 тис. підписів користувачів мережі Інтернет проти введення даного податку. Відеоролик, що закликає виступити з протестом проти цього законопроекту, в Інтернеті подивились 50 тис. користувачів України. Також, повідомив Д.ГОЛУБОВ, група у соціальній мережі «ВКонтакте» зібрала підписи більш як 22 тис. людей, які виступають проти ухвалення даного законопроекту. Крім того, сьогодні активісти партії і ряд громадських організацій пікетували парламент з вимогою не допустити ухвалення цього законопроекту.

Д.ГОЛУБОВ повідомив, що 18 грудня Ю.ТИМОШЕНКО вже заявила свою негативну позицію з приводу ухвалення зазначеного законопроекту, і того дня інший депутат фракції БЮТ - Антон ЯЦЕНКО - зареєстрував у ВР проект постанови про зняття з розгляду законопроекту С.ТЕРЬОХІНА.

«Ми закликаємо Ю.ТИМОШЕНКО сприяти тому, щоб цей законопроект не був підтриманий депутатами або було підтримано проект постанови про зняття законопроекту з розгляду ВР», - сказав Д.ГОЛУБОВ.