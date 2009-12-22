Черновецький не підписує соціально важливі рішення Київради?

Депутати фракції Блоку Віталія Кличка занепокоєні тим, що соціально важливі рішення, прийняті на слуханнях в Київраді 26 листопада, до цього часу не підписані Київським міським головою, ніде не оприлюднені офіційно і, відповідно, не вступили в дію.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Блоку Кличка з посиланням на заступника голови одноіменної фракції в Київраді Наталію НОВАК.

«26 листопада розгляд окремих питань спеціально затягувався, а засідання закінчилося після третьої години ночі. Влада намагалась показати киянам, як вона ніби-то дбає про них та напружено працює. Насправді ж ми бачимо, що команді ЧЕРНОВЕЦЬКОГО байдуже до інтересів людей. Вона оперативно вирішує лише ті питання, котрі дають змогу покласти гроші у власну кишеню», – зазначила Н.НОВАК.

За інформацією Блоку Кличка, на сьогодні підписано лише декілька документів, зміст яких відповідає інтересам “команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”. Між тим, немає ніяких зрушень у вирішенні проблем жителів столичних гуртожитків; досі не сформована робоча група, що мала б допомогти Київській спілці автомобілістів у поверненні відчужених стоянок; не отримали допомоги жителі, які постраждали від афери «Еліта-центр».

“Окрім того, університет «Україна» не отримав від КМДА навіть частини боргу за навчання студентів-сиріт, інвалідів та дітей з неблагополучних сімей. Не вирішуються й інші питання, хоча рішення по ним Київрада приймала”, - зазначають в Блоці. (До кінця поточного року університету «Україна» мерія планувала повернути мінімум 3,6 млн. грн.. з майже 18 млн. грн. боргу – УНІАН).

Блок Віталія Кличка обурений такою поведінкою столичної влади і вважає ці дії проявом непрофесіоналізму. «За місяць ніхто навіть пальцем не поворухнув, аби виконати прийняті рішення. І не відомо, чи збираються їх виконувати взагалі», – додала Н.НОВАК.