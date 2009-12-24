Рада суддів може лише рекомендувати кандидатури суддів на адмпосади

Рада суддів може лише рекомендувати кандидатури суддів на адміністративні посади.

Про це йдеться у рішенні Конституційного Суду України, яке було оприлюднене сьогодні на засіданні КСУ.

Раніше 51 народний депутат звернувся до КСУ з проханням розтлумачити положення статей 102, 103, 116 закону України ”Про судовий устрій України” від 7 лютого 2002 року. Практична необхідність в офіційному тлумаченні, на думку авторів клопотання, виникла у зв`язку з неоднозначним розумінням і застосуванням положень закону про повноваження Ради суддів України призначати на адміністративні посади голів судів, заступників голів судів і звільняти їх з цих посад.

Розглянувши це подання, КСУ вирішив, що Рада суддів України уповноважена давати рекомендації стосовно такого призначення тому органу (посадовій особі), який законом наділений цими повноваженнями.

Конституційний Суд також зобов`язав Верховну Раду невідкладно виконати рішення КСУ від 16 травня 2007 року щодо законодавчого врегулювання питання про призначення судді на посаду голови суду, заступника голови суду та звільнення його з цієї посади.