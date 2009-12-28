Два заступники Черновецького взяли на поруки підлеглого хабарника
Так вирішив суддя
Спійманого на хабарі начальника Головного управління внутрішньої політики Київської міської держадміністрації Віктора ГОНЧАРУКА суд випустив на поруки заступників мера Києва.
Про це повідомив генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО в інтерв`ю «Газете по-киевски», опублікованому в сьогоднішньому випуску (№245 (1645)).
За словами генпрокурора, В.ГОНЧАРУКА затримали, і було порушено кримінальну справу.
«Потім ми звернулися до суду, щоб його заарештували, проте суддя вирішив звільнити його на поруки», - повідомив О.МЕДВЕДЬКО, додавши, що в законі є відповідна норма.
«Два заступники міського голови взяли його під особисте поручительство. (За даними «Газети..» – це Анатолій ГОЛУБЧЕНКО і Сергій РУДИК.) А 17 грудня адвокати В.ГОНЧАРУКА оскаржили постанову прокуратури про порушення кримінальної справи стосовно їхнього клієнта в Печерському суді. Рішення ще немає», - сказав генпрокурор.
Як повідомляв УНІАН, 19 листопада цього року прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ заявив, що столична прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вимагання і отримання 3 млн. грн. хабара начальником одного з управлінь КМДА, якого було затримано нещодавно працівниками УСБУ в Києві та Київській області.
Є.БЛАЖІВСЬКИЙ зазначив, що чиновникові мерії обрано запобіжний захід у вигляді ”підписки про невиїзд”. За словами прокурора, гроші посадовець вимагав за сприяння у вирішенні питання про розміщення плавзасобу.