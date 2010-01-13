Найближчим часом оприлюднять результати перевірки “Межигір’я”

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що найближчим часом правоохоронні органи оприлюднять результати перевірки ситуації навколо його помешкання на території резиденції «Межигір’я».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі державної телерадіокомпанії «Крим» у Сімферополі, де перебуває з робочою поїздкою.

«Я думаю, що ми дуже скоро, у найближчий час, почуємо коментарі правоохоронних органів, напевно, Генпрокуратури. Я думаю, що буде й суд з цього питання», - зазначив політик.

Як він зауважив, «усе решта, що вони розповідають про мене – не вірте, це казки, технології, які виникли лише зараз, на виборах».

На його переконання, «за рахунок брехні ТИМОШЕНКО хоче прикрити свою бездіяльну руйнівну політику, яка проводилася разом з ЮЩЕНКОМ останні п’ять років».

«Я абсолютно спокійний, спокійно живу і житиму у своєму будинку, наразі стільки, скільки мені захочеться», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення в державну власність резиденції «Межигір’я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. Уряд доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції «Межигір’я» в державну власність.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції «Межигір’я».