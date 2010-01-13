Повідомляти про порушення під час виборів можна в СБУ

У Службі безпеки України з метою своєчасного вжиття заходів, спрямованих на забезпечення законності, прозорості та відкритості виборчого процесу напередодні та під час виборів Президента України цілодобово працюють «телефони довіри»: у ГУ СБ України в м. Києві та Київській області - тел. 226-32-32 та Центральному управлінні СБУ - тел. 235-63-67.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

При цьому СБУ закликає громадян повідомляти за вказаним телефоном про факти обмеження виборчих прав і свобод громадян (підкупу виборців, розповсюдження друкованої продукції провокаційного характеру, видачі бюлетенів особам не внесеним до списку виборців, видачі одному виборцю двох чи більше бюлетенів, скуповування бюлетенів тощо). На лінії довіри чергують досвідчені співробітники, зазначили в СБУ і додали, що отримані повідомлення будуть перевірені зі збереженням конфіденційності, а за результатами перевірки буде вжито заходів.

Згідно з повідомленням, 12 січня ц.р. з метою запобігання порушенням виборчого законодавства співробітники СБУ провели низку зустрічей з керівниками та активістами передвиборчих штабів кандидатів у Президенти України, які працюють у столиці та Київській області.

Під час зустрічі керівники штабів повідомили про факти порушень виборчого процесу. Зокрема зафіксовано випадки, коли за копії паспортів та ідентифікаційних кодів громадянам пропонувалася грошова винагорода.

Керівники деяких передвиборчих штабів нарікали, що в окремих районах регіону від імені їхніх кандидатів у вечірній та нічний час мешканцям сіл телефонують під приводом соціологічних опитувань, запрошень на зустрічі із довіреними особами. За цією інформацією розпочато перевірку.

Окрему увагу учасники зустрічей звертали на необхідність проведення роботи, спрямованої на попередження підкупу виборців та розповсюдження провокаційних листівок, газет та інших матеріалів про кандидатів у президенти.