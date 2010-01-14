Правоохоронці розслідуватимуть діяльність ”Клубу 1000 мільйонерів”

Адвокат потерпілих від групи компаній ”Кінгз Кепітал” Іван БОДНАРУК просить правоохоронні органи провести розслідування діяльності організації ”Клуб 1000 мільйонерів”.

Відповідне звернення І.БОДНАРУК оприлюднив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

”Звертаюся до керівництва РНБО, Генеральної прокуратури, СБУ, МВС із заявою про невідкладну перевірку діяльності організації ”Клуб 1000 мільйонерів”, яка діє під склепіннями церкви ”Посольство Боже”, ідейним керівником, організатором якої є старший пастор церкви ”Посольство Боже” Сандей АДЕЛАДЖА”, - йдеться в заяві І.БОДНАРУКА.

У документі адвокат зазначає, що готовий надати правоохоронцям документи, аудіо, відеоматеріали, що в законному порядку були передані йому прихожанами цієї церкви, колишніми членами ”Клубу”.

Зокрема, за словами І.БОДНАРУКА, в цих матеріалах міститься інформація про те, що організатори ”Клубу 1000 мільйонерів” проводили закриті збори, на яких закликали членів Клубу, прихожан церкви ”ПБ”, «вкладати свої гроші до фонду Клубу; закликали кандидатів і членів цієї організації не розголошувати співробітникам СБУ інформацію, отриману на цих зборах; а також обіцяли тим, хто внесе до фонду Клубу 100 тис. доларів і більше, ”виплачувати 20% зверху”.

Крім того, І.БОДНАРУК указує, що лідери й активні члени клубу заявляли, що цією організацією придбано ”68 тисяч га землі великими обсягами в Тернопільській, Луганській, Івано-Франківській, Чернігівській та Київській областях”, а також, що ”метою клубу є бажання й необхідність придбати 40% території України” тощо.

Як зазначив адвокат, у його розпорядженні є свідчення ряду потерпілих від діяльності клубу, які, довірившись його лідерам, узяли грошові кредити під заставу свого житла, передали їх членам клубу, але назад гроші не отримали. ”На сьогоднішній день я готовий надати набагато більше інформації правоохоронним органам України”, - підкреслив І.БОДНАРУК.

Як повідомляв УНІАН, столична міліція 24 листопада в 2008 р. затримала керівника ТОВ «Кінгз Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА. Наприкінці серпня 2009 року суд у Києві звільнив О.БАНДУРЧЕНКА з-під варти під підписку про невиїзд.

Головне слідче управління МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти керівництва компанії «Кінгз Кепітал», висунуло звинувачення С.АДЕЛАДЖІ. Громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який офіційно проживає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.

14 березня 2009 року слідчі вдруге обрали для С.АДЕЛАДЖІ запобіжний захід – підписку про невиїзд.

Господарський суд Києва 21 серпня 2009 року визнав банкрутом ТОВ «Кінгз Кепітал» і відкрив ліквідаційну процедуру.

28 жовтня 2009 року С.АДЕЛАДЖІ було висунуто звинувачення в причетності до ще однієї фінансової афери із коштами громадян - за участю ПП ”Грант”.

Наприкінці жовтня 2009 року один із районних судів Києва відмовився задовольнити подання слідчого Головного слідчого управління столичного главку міліції про зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт стосовно С.АДЕЛАДЖІ.