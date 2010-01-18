Тернопільський губернатор своє виборче право відстоював у суді

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ добився права проголосувати, звернувшись до суду. Про це він повідомив у ефірі місцевого телеканалу TV-4.

За словами губернатора, оскільки він не місцевий, йому довелося побувати на дільниці, в ОВК, а в кінці дня звернутися до суду. Ю.ЧИЖМАРЬ відзначив, що коли о 18.40 звернувся в міськрайонний суд, то всі чергові судді були на місцях. «Вдалося оперативно провести розгляд справи», – констатував Ю. ЧИЖМАРЬ.

Він додав, що у суді були готові позовні заяви, щоб люди не витрачали зайвий час.

Відтак, голова обладміністрації висловив переконання, що усі, хто мав бажання в день виборів через суд оформити своє право голосувати, мав змогу це зробити 17 січня.

«Зрозуміло, мені було трішки легше, бо я був підкріплений юристами, і я прийшов одразу зі свідками, що я тут працюю і проживаю», – зазначив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Загалом, як повідомив кореспонденту УНІАН помічник голови міськрайонного суду Олег ВИЙВАНКО, учора до суду надійшло 13 звернень від людей щодо включення їх у списки виборців для реалізації їхнього виборчого права. З них 8 звернень було задоволено, у 2 двох випадках було відмовлено, оскільки люди таки добилися можливості проголосувати безпосередньо на дільниці, 2 звернення залишили без розгляду за відповідним зверненням двох осіб з Донеччини, ще одну заяву було відкликано подавачем.

О.ВИЙВАНКО зауважив, що цього разу заяв від виборців істотно поменшало, порівняного з президентськими виборами 2004 року, коли кількість звернень про включення до списків виборців у день голосування сягала сотень.