Вибори Президента України відбуваються в правовому полі

Перший тур виборів Президента України відбувався в цілому в правовому полі.

Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук з посиланням на дані органів юстиції щодо роботи напередодні, а також в день проведення першого туру виборів Президента України.

За словами Міністра, органи юстиції не отримували скарг та заяв громадян про порушення їхніх виборчих прав. Міністр нагадав, що в кожному адміністративно-територіальному районі країни працювали громадські приймальні територіальних органів юстиції, де можна було безоплатно проконсультуватися з юридичних питань, пов’язаних з виборами Президента України. Перед працівниками приймалень були поставлені також завдання щодо надання громадянам юридичних консультацій з питань запобігання порушенням на виборах Президента України.

Крім того, повідомив Міністр юстиції, до Державної виконавчої служби Міністерства юстиції не надходило на примусове виконання жодного судового рішення, пов’язаного із проведенням виборів Президента України.

«З огляду на ці факти, а також на заяви міжнародних та вітчизняних спостерігачів щодо перебігу виборчого процесу в Україні, можна стверджувати, що вибори Президента України перебувають в правовому полі», - зазначив Микола Оніщук.

Міністр також нагадав, що Міністерство юстиції продовжує надавати громадянам консультації з питань їхніх виборчих прав через 726 громадських приймалень, що створені при всіх територіальних органах юстиції.

З адресами громадських приймалень в регіональному розрізі можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції або зателефонувавши в управління юстиції, розташовані у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.