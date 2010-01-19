Від правоохоронців вимагають розслідувати «вояжі» грузинів на виборах

Фракція Партії регіонів вимагає від СБУ, Міністерства внутрішніх справ, Прикордонної служби України, Генеральної прокуратури, Служби зовнішньої розвідки «негайно провести розслідування» ситуації з направленням до України спостерігачів від Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат Володимир СІВКОВИЧ (фракція ПР).

Він запропонував парламенту прослухати аудіозаписи нібито представників влади Грузії та України щодо направлення в Україну бійців спецпідрозділу Грузії для спостереження за виборами. Парламент не підтримав цю пропозицію. За транслювання аудіозаписів в сесійній залі парламенту проголосували лише 218 (при необхідних 226 – УНІАН) народних депутатів України. Голосували фракції ПР, КПУ та Блоку Литвина.

В.СІВКОВИЧ закликав правоохоронні органи «визначити, з якою метою громадяни інших країн намагалися втручатися у виборчий процес в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській області». В.СІВКОВИЧ наголосив на недопустимості такої ситуації. «Ви уявіть, що комуністи запросили в Україну китайський спецназ, а Партія регіонів звернулася до Росії направити на Галичину спецназ Росії чи чеченців», - зазначив він.

В.СІВКОВИЧ звинуватив в цій ситуації «одного із кандидатів у Президенти – Юлію ТИМОШЕНКО». «Ю.ТИМОШЕНКО запросила фактично збройні формування», - наголосив В.СІВКОВИЧ.

Довідка УНІАН. 11 січня ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

17 січня ЦВК так і не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.