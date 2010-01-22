Від Генпрокурора вимагають перевірити зловживання міністра юстиції

Народний депутат від Комуністичної партії України Ігор КАЛЄТНІК звернувся з депутатським запитом до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо забезпечення належної перевірки фактів «зловживань владою та перевищення службових повноважень і притягнення міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА до кримінальної відповідальності”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний депутатський запит оголосив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

В запиті йдеться про «наявність в його діях (йдеться про М.ОНІЩУКА – УНІАН) ознак злочину, передбаченого ст. 364, 365 Кримінального кодексу України».

Також на засіданні парламенту було зачитано звернення групи народних депутатів від фракції Партії регіонів до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, генпрокурора О.МЕДВЕДЬКА про призначення перевірки щодо виконання вимог закону України про заборону грального бізнесу в Україні «у зв’язку з повідомленнями ЗМІ про його численні порушення».

Крім того, був направлений до Президента України запит народного депутата Юрія СТЕЦЯ (фракція НУ-НС) про «п’ятирічне очікування українським суспільством результатів розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе».

За направлення даного запиту проголосували 249 із 426 народних депутатів, зареєстрованих у залі.