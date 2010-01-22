Мерія Києва стверджує, що не дозволяла вирубку дерев у Дарниці

В мерії Києва стверджують, що жодних дозволів на вирубку дерев у сквері біля станція метро «Дарниця» не давали, і зелені насадження були знищені незаконно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«По закону ніхто не має права вирубувати дерева навіть на своїй приватній ділянці. На кожне дерево, яке вирубується, треба отримати дозвіл, за винятком садиб, де у своєму саду, у дворі – ти можеш змінювати, висаджувати, вирубувати. А що стосується дерев загального користування – ніхто не має права вирубувати», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Процедура видалення зелених насаджень, за його словами, передбачає звернення до органів місцевої влади за відповідним дозволом.

«В «Київзеленбуд» робиться заявка, обслідуються дерева, обраховується їх вартість. Потім йде розпорядження мера про дозвіз на вирубку і сплачується вартість цих дерев, яка йде у фонд відновлення зелених насаджень… Чому не було такого розпорядження? Тому що вони (компанія-забудовник) не звернулись. Взяли сокиру і пішли вирубали», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, зазначивши, що неможливо попередити чиїсь наміри такого роду.

Як повідомляв УНІАН, масове вирубування дерев відбулося біля станції метро “Дарниця” цього року напередодні Різдва.

12 січня Блок Віталія Кличка заявив, що звернувся в прокуратуру Києва з вимогою притягти до відповідальності тих чиновників, які дали дозвіл на вирубування дерев напроти універмагу «Дитячий світ».

У Блоці вважають, що прокуратура має винести протест на рішення Київради від 24 грудня 2009 року, яким земельна ділянка по вулиці Андрія Малишка, 2, була передана товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма ГАМА ЛТД», що причетна до вирубування дерев у вказаному сквері.