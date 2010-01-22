ДПС зловила 7 громадян, що подорожували з підробленими документами

З початку цього року органами дізнання Держаної прикордонної служби України уже порушено 7 кримінальних справ стосовно громадян, які подорожують з підробленими документами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, серед порушників двоє наших співвітчизників – жінка, яка поверталася з Італії з чужим закордонним паспортом, в який вклеїли її фото, а також чоловік, який їхав з Польщі та пред’явив на контроль фальшивий литовський паспорт.

Також намагалися змінити своє громадянство двоє жителів Білорусі та один росіянин, які надали співробітникам Держприкордонслужби підроблені українські документи, а також молдованин, який у такий самий спосіб представився румуном. Останній порушник, проти якого порушено кримінальну справу – 27-річний громадянин Монголії, який намагався перетнути кордон за підробленим документом своєї країни.

Прес-служба відомства нагадує, що за використання завідомо підробленого документа в Україні передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.