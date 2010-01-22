Мін‘юст не знайшов кожну другу громадську організацію

Міністерство юстиції не знаходить за юридичною адресою майже кожну другу всеукраїнську громадську організацію. Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук за результатами перевірки діяльності громадських об’єднань, що проводилася Мін’юстом протягом 2007-2009 років.

Так, в результаті перевірки зі 120 об’єднань громадян, що були легалізовані Мін’юстом у 1995-1998 роках, за юридичною адресою не було знайдено 56. Після заходів, що були вжиті Міністерством юстиції щодо розшуку указаних організацій, лише 5 з них повідомили про зміну адреси та зміни, внесені до статутних документів.

Крім того, в діяльності ще 25 з перевірених об’єднань громадян були виявлені не дотримання вимог чинного законодавства про об’єднання громадян.

Найчастіше порушувалися:

стаття 9 Закону щодо підтвердження всеукраїнського статусу (об’єднання громадян не мають належної кількості місцевих осередків);

стаття 14 Закону щодо обов’язковості легалізації (офіційного визнання) об’єднань громадян, в тому числі їх місцевих осередків громадських організацій (місцеві осередки перевірених об’єднань громадян не легалізовані);

стаття 13 Закону, згідно з якою об’єднання громадян діє на основі статуту, який в обов’язковому порядку містить порядок утворення та діяльності статутних органів об’єднання та місцевих осередків (об’єднання громадян не повідомило Міністерство юстиції про зміни у складі керівних органів, що повинні відбуватися відповідно до статуту організації);

стаття 15 Закону, відповідно до якої зміни до статутних документів зареєстрованих об’єднань громадян підлягають обов’язковій реєстрації (об’єднання громадян не подавало до Міністерства юстиції на реєстрацію зміни, внесені до статутних документів);

стаття 18 Закону, згідно з якою символіка об’єднання громадян підлягає державній реєстрації (об’єднання громадян користується не зареєстрованою в установленому порядку символікою).

Міністр юстиції нагадав, що перевірка громадських організацій здійснюється на виконання частини другої статті 25 Закону України «Про об’єднання громадян». У ході перевірки вивчається дотримання громадськими організаціями положень їх статутів.

Міністр повідомив, що у 2010 році Міністерством проводитиметься планова перевірка статутної діяльності 168 громадських організацій, легалізованих у 1999 роках.