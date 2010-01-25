Тимошенко доручила розібратися зі зміною керівництва ХЕМЗ

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству внутрішніх справ та першому віце-прем’єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ розібратися в ситуації довкола зміни керівництва Харківського електромеханічного заводу (ХЕМЗ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з керівниками регіонів з питань виплати заробітних плат в бюджетній сфері.

«Це схоже, по суті справи, на рейдерське захоплення, на бєзпрєдєл, який починається, і йде він з Партії регіонів. Це всі ми добре знаємо. Ми втрутимося, і я всі команди дам і МВС, і першому віце-прем’єр-міністру подбати про цей напрямок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр зробила таке доручення у відповідь на виступ голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, який повідомив про погодження з міністром промислової політики Володимиром НОВИЦЬКИМ нової кандидатури директора. «Однак у нас там є, як водиться, зіткнення між приватними і державними інтересами. Люди - близько 800 осіб - обурені, я там застосовую надзвичайні заходи, і хотілося б підтримки, включаючи і силову державну підтримку, так як тут йдеться про інтереси тисяч сімей», - сказав А.АВАКОВ сьогодні на нараді.