Янукович хоче змінити систему відзначення держнагородами

Кандидат у президенти України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на посту глави держави змінить систему відзначення громадян державними нагородами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у понеділок в ефірі програми «Кращий кандидат» на телеканалі ICTV, висловлюючи своє ставлення до указів діючого Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звань «Герой України», зокрема, провіднику ОУН Степану Бандері та головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу.

«Коли займаються героїзацією сумнівних героїв України – це нічого, окрім обурення, не викликає ні у нас в країні, ні за її межами», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, неправильно нагороджувати людей, які жили у минулому-позаминулому століттях, нагородами сучасної України.

«Ми таку систему ліквідуємо», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.