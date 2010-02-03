У Закарпатті презентували унікальне видання з архівів СБУ- перший том документальної книги «Карпатська Україна. Документи і матеріали. Хроніка подій. Персонали».

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулась у приміщенні Управління СБУ в Закарпатській області, видання презентували начальник УСБУ генерал-майор Володимир РОКИТСЬКИЙ та автори наукового дослідження.

За словами В.РОКИТСЬКОГО, перший том документального видання «Карпатська Україна. Документи і матеріали. Хроніка подій. Персонали» упорядкований керівником науково-редакційного відділу обласної книги «Реабілітовані історією» Олексієм КОРСУНОМ, співробітником Галузевого державного архіву Служби безпеки України Олександром ПАГІРЕЮ та нині вже покійним доктором історичних наук, професором Омеляном Довганичем.

«Це видання дійшло до читачів завдяки сприянню Закарпатської ОДА, Закарпатської обласної ради, Галузевого державного архіву СБУ та Державного архіву Закарпатської області», - зауважив В.РОКИТСЬКИЙ.

За словами О.ПАГІРІ, у даному збірнику всебічно представлений процес формування Карпатської України, розбудови і руйнації за умов впливу двох великих європейських держав — Угорщини й Польщі (1938-1939), окупації гортіївською Угорщиною за згоди гітлерівської Німеччини (1939-1944) та входження до складу СРСР (1944-1946).

Зі слів науковців, видання унікальне тим, що в ньому подано найповнішій на сьогодні обсяг архівних документів і матеріалів з фондів ГДА СБУ, архіву УСБУ в Закарпатській області, архіву ОУН в Києві, Центру досліджень визвольного руху у Львові та окремих московських архівів.

Загалом у 700-сторінковому виданні подано понад 400 різноманітних документів: протоколи допитів січовиків, діячів Карпатської України; листування міністрів карпатоукраїнського уряду; документи, що засвідчують факти Голодомору в Україні та політичні репресії.

До кінця поточного року науковці обіцяють видати другий том видання.

«У ньому ми хочемо викласти в хронологічному порядку всі події навколо Карпатської України, розписати кожен день. Крім того, до другого тому ввійдуть документальні дані про ще понад сотню діячів Карпатської України», - уточнив О.ПАГІРЯ.

Книгу видано накладом 500 примірників.