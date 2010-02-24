Прокуратура відстоюватиме в суді інтереси книгарні «Сяйво»

Прокуратура Києва відстоюватиме в суді інтереси книжкового магазину «Сяйво» по вулиці Червоноармійська, 6.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

За інформацією прес-служби, О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що у відповідь на його депутатський запит заступник прокурора м. Києва Вадим ГОРАН підтвердив, що при підготовці зазначеного приміщення до приватизації допущено суттєві порушення законів України. У зв`язку з цим прокуратура Києва внесла протест, який Шевченківська райрада більшістю голосів відхилила.

«На жаль, Шевченківська рада не лише проголосувала за приватизацію сторонньою фірмою приміщення, в якому знаходився історичний книжковий магазин, але й відхилила протест прокурора, прийнявши який, можна було б врятувати магазин.

Таким чином, Шевченківська райрада підтвердила свою позицію з приводу долі скандального приміщення. Тепер залишається сподіватися лише на господарський суд м. Києва, де книжковий магазин «Сяйво» судиться з Шевченківською районною радою», - цитує прес-служба О.БРИГИНЦЯ.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2009 р. у столичній прокуратурі повідомили про опротестування рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким завершено незаконну процедуру приватизації приміщення ТОВ «Книгарня «Сяйво» за адресою вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 6. Протест було винесено за результатами перевірки законності приватизації вказаного нежитлового приміщення, яка була проведена за дорученням прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

9 лютого 2010 р. на засіданні парламенту віце-спікер Микола ТОМЕНКО заявив про захоплення напередодні увечері 50 особами приміщення книгарні ”Сяйво”.

Голова комісії Київради з питань культури та туризму О.БРИГИНЕЦЬ тоді стверджував, що ситуацію можуть вирішити лише влада Шевченківського району столиці на чолі з головою райдержадміністрації Віктором ПИЛИПИШИНИМ.

У Шевченківській райдержадміністрації столиці повідомили, що засідання суду щодо законності продажу приміщення книжкового магазину ”Сяйво” перенесено на 1 березня.

19 лютого К.КУЛИКОВ заявив про чергову спробу захоплення книгарні ”Сяйво” у центрі Києва.

Вчора, 22 лютого, на прес-конференції в УНІАН Ростислав КОРНІЄНКО, представники якого з 19 лютого перебувають у приміщенні магазину ”Сяйво”, заявив, що є законним директором магазину.