Українці масово завозять контрабандні продукти

Зростання цін стимулює українців закуповувати продукти харчування за кордоном. Прикордонники західного регіону фіксують різке збільшення спроб ввезення продуктів, здебільшого - м’яса.

М`ясо, цукор, кава, вино й горілка, овочі та фрукти – ось основні види продуктів, які українці намагаються ввезти, бо у сусідніх державах вони коштують дешевше, та й пасхальні свята не за горами. Особливо активізувалися порушники останніх два тижні, спроб побільшало втричі, повідомили у Держприкордонслужбі західного регіону.

З усіх виявлених випадків контрабанди 74 відсотки – м`ясо. Його намагаються завести невеликими партіями до 300 кг, зазвичай з Польщі. Велику партію контрабанди м’яса до 20 т в останні місяці затримували двічі. З Польщі українці везуть і цукор, ціна на який зросла в Україні чи не найбільше. А от вино та горілку закуповують у Румунії, Молдові та Угорщині і везуть теж у незначній кількості до 5 літрів.

Каву, овочі та фрукти найчастіше доводиться вилучати на українсько-угорській ділянці кордону, інформують прикордонники. Водночас аналітики Держприкордонслужби прогнозують, що з наближенням свят незаконне ввезення продуктів частішатиме. Цей перелік поповниться твердими сирами, цитрусами та олією.

У митній службі не виключають, що активізується і так звана «сіра» контрабанда, коли товар намагаються ввезти за заниженою ціною чи вагою, або транзитною схемою.