БЮТ просить КС роз’яснити порядок звільнення суддів у разі порушення ними присяги

До Конституційного Суду України звернулись 50 народних депутатів з проханням дати офіційне тлумачення норм Конституції, які регулюють порядок звільнення суддів за порушення присяги судді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це повідомив автор подання, народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

Зокрема, народні депутати просять КС роз’яснити, чи є порушенням присяги судді - і, як наслідок, підставою для його звільнення - отримання суддею матеріальних благ та здійснення витрат, неспівставних з доходами судді або членів його родини.

Крім того, народні депутати просять суд роз’яснити, чи є порушенням присяги недотримання суддею морально-етичних норм, а також вчинення дій, які порочать честь і звання судді.

А.ПОРТНОВ зазначив, що необхідність отримання такого тлумачення Конституції пояснюється тим, що діючий закон практично не дозволяє звільнити суддю, навіть якщо його витрати в тисячі разів перевищують його доходи.

У прес-службі БЮТ нагадали, що наприкінці 2009 року група народних депутатів оприлюднила факти витрачання багатомільйонних сум на відпочинок на океанських островах, перельоти приватними чартерними літаками та оренду вілл суддями Верховного Суду та Окружного адміністративного суду міста Києва.