Мін‘юст інтегруватиметься в ЄС за окремим планом

Міністерство юстиції затвердило план заходів з реалізації пріоритетів Порядку денного асоціації Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки. Відповідний наказ підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції, план визначає близько 30 першочергових заходів у відповідних сферах. З них 20 планується реалізувати протягом 2010 року, 3 – до кінця 2011 року, 5 носять перманентний характер.

Так, планом заходів передбачається підготовка до ратифікації та практичної імплементації низки європейських та міжнародних конвенцій

Зокрема, здійснюватиметься робота щодо ратифікації та подальшої та імплементації Конвенції Ради Європи 1981 року про захист персональних даних та Додаткового протоколу до неї. Це має стати однією з передумов для укладення угод з Євроюстом та Європолом, включаючи обмін оперативною інформацією.

План заходів передбачає також практичну імплементацію Конвенції ООН про статус біженців 1951 року і відповідного Протоколу про статус біженців 1967 року, включаючи право на притулок та повагу принципу не вислання, та Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року, з метою боротьби та запобігання злочинній, організованій або іншій діяльності.

Крім того, план заходів передбачає розробку та супроводження у Верховній Раді низки законопроектів. Зокрема, проектів законів щодо забезпечення незалежного судочинства та ефективності судів та прокуратури, а також правоохоронних органів.

Низка законопроектів передбачає забезпечення дотримання прав людини та основних свобод шляхом всебічної співпраці з питань захисту прав людини та основних свобод, що включатиме як індивідуальні випадки, так і питання, які стосуються інструментів міжнародного права та прав людини. Планується також розробка проектів законів щодо посилення стабільності, незалежності та ефективності функціонування інституцій, які забезпечують впровадження демократії та верховенства права.

Міністр юстиції нагадав, що Порядок денний асоціації Україна-ЄС є інструментом підготовки до реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Порядок набув чинності 24 листопада 2009 р. після обміну нотами відповідно до правил процедур Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.