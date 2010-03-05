Музеї та замки Львівщини можуть залишитися без охорони

25 музейних закладів Львівської області, які перебувають під охороною Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України у Львівській області, заборгували за надані послуги 1 млн. 742 тис. грн., у зв‘язку з чим УДСО буде змушене з 19 березня припинити дію угод про охорону.

Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, серед найбільших боржників - Львівська галерея мистецтв (Палац Потоцьких, музей Пінзеля, Олеський, Підгорецький та Золочівський замки), Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького, Львівський історичний музей, Львівський музей історії релігії, Львівська філія національного науково-дослідного реставраційного центру України, а також Центральний державний історичний архів.

По окремих з вищевказаних установ терміни непроплат становлять більше 4 місяців.

У повідомленні також наголошується, що у зв’язку з відключенням музеям ВАТ «Львівобленерго» через неоплату електроенергії, керівництво УДСО по окремих з обумовлених об’єктів прийняло рішення про підсилення охорони шляхом виставлення додаткових постів.

«Такий стан справ вкрай негативно впливає на фінансово-економічну ситуацію підрозділів ДСО області, спричиняє затримки у виплаті зарплати підпорядкованому персоналу та розрахунках по обов’язкових платежах.

У зв’язку з наведеним, керівництво УДСО буде змушене з 19 березня припинити дію угод на охорону», - інформує ГУ МВС України у Львівській області.